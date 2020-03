Jongetje (1) komt om door aanrijding met truck op bedrijventerrein

Hulp defensie komt als geroepen: ‘Komende week duizend ic-patiënten’

15:17 De hulp van defensie is een broodnodige stap om de situatie in Brabantse ziekenhuizen de komende week enigszins behapbaar te houden. Dat stelt Jan Kluytmans, arts-microbioloog in het Amphia Ziekenhuis in Breda. Ondertussen werkt het ministerie hard aan het opschroeven van de ic-capaciteit in Nederlandse ziekenhuizen. Zelfs het gebruik van beademingsapparatuur voor dieren wordt onderzocht.