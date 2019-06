Jongetje (11) in gezicht gebeten door hond in Goirle

Hoe erg het jongetje gewond is geraakt, is niet bekend. Bij de voetbalvereniging was een toernooi gaande. De eigenaren van de hond hadden zich verzameld om op het veld op de foto te gaan, waarbij ze de hond even alleen lieten langs de lijn van het voetbalveld, zo meldt de organisator van het toernooi aan deze site. Op dat moment is het jongetje vermoedelijk met de hond gaan spelen, waarop hij in zijn gezicht is gebeten. Volgens de politie lag de hond aangelijnd en was er vermoedelijk even geen toezicht.



De gewonde jongen werd langs de lijn behandeld tot het hard ging regenen. Toen is hij naar de voetbalkantine gebracht om te schuilen. Daarna is hij in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.