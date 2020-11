Jongetje (11) uit drijfzand gered op bouwterrein

Woede om halloween­feest in vakantie­huis Droompar­ken: 'We willen die aso hier nooit meer zien’

18:07 Vakantiepark Droomparken is woest op tientallen jongeren die zaterdagnacht ondanks alle waarschuwingen Halloween vierden in een recreatiewoning in Halfweg, een dorpje bij Amsterdam. De organisator van het feest, die zeventig vrienden uitnodigde in zijn vakantiehuisje voor acht personen, heeft een levenslang verbod gekregen. ,,Wij willen op geen enkele wijze geassocieerd worden met deze asocialen. Dit is werkelijk absurd, bizar, onverantwoord en asociaal”, briest woordvoerder Ron Moerenhout tegen deze nieuwssite.