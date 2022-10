Jongetje (2) overleden na ongeluk motorcrossbaan: ‘We zijn er stil van’

Met video Frustratie bij slachtof­fer van Promes: ‘Zelfs toezien hoe verdachte in Nederlands elftal voetbalde’

De zaak rond de van een poging moord verdachte topvoetballer Quincy Promes zal 3 maart inhoudelijk worden behandeld. Dat bleek vanmorgen tijdens een regiezitting in Amsterdam. Het slachtoffer in deze zaak, Promes’ neef, was daarbij aanwezig en sprak via zijn advocaat Yehudi Moszkowicz zijn frustratie uit over het enorm trage verloop van de zaak.

21 oktober