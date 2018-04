Jongetje (5) overleden bij brand op woonwagenkamp in Arnhem

VideoEen 5-jarige jongetje is vanochtend in Arnhem om het leven gekomen door een brand in een woonwagen. De vader is de woonwagen nog ingegaan om het kind te redden, maar volgens een woordvoerder van de brandweer was het er te heet en stond er te veel rook.