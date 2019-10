Jongetje (5) overleden na botsing met auto in Oldebroek

‘Schijnbaar moet je je kind al inschrij­ven nog vóór het verwekt is’

19:02 Nynke de Jong, Hanneke Hendrix en Alex van der Hulst schrijven per toerbeurt over zaken die het leven van jonge ouders gemakkelijker moeten maken. Hanneke weegt de voor- en nadelen van wonen in een dorp versus een stad. In een dorp is er óók meer ruimte op de basisscholen.