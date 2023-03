Joop (79) en Joke (78) zijn jarenlang uitgebuit in Twente: ‘We werden in een houten hok gezet’

Oproep Waar loop jij tegenaan bij het doen van je belasting­aan­gif­te?

Het is weer zover: sinds 1 maart kun je de aangifte inkomstenbelasting doen over het jaar 2022. Hoe zit het precies met de hypotheekrenteaftrek? En met de belasting op vermogen? Ben je verplicht om aangifte te doen en wat als je te laat bent? We helpen je op weg.