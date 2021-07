Jordy (22) werd in val gelokt, mishandeld en beroofd van Rolex: vader looft 10.000 euro uit

Peperdure huizen Merwedeka­naal­zo­ne blijken inmiddels ‘heel goedkoop’ te zijn

7:05 De gekte op de Utrechtse huizenmarkt is zo groot, dat zelfs de peperdure nieuwbouwhuizen in de Merwedekanaalzone relatief goedkoop lijken. Inmiddels zouden de woningen als ‘warme broodjes’ over de toonbank gaan, 80 procent van het project is verkocht.