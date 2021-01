Jorritsma is na dagen nog woedend: ‘Ik heb gejankt. Je ziet dat de stad naar de kloten wordt geholpen’

Ongeloof bij politiek over rellen in Eindhoven: ‘Ik herken mijn eigen stad niet’

24 januari EINDHOVEN - Met ongeloof, verdrietig en vol afschuw reageren kopstukken uit de Eindhovense politiek op de rellen in Eindhoven. ,,Ik herken mijn stad niet terug, aldus Hafid Bouteibi, fractievoorzitter van de PvdA. Het voelde vooraf al onprettig en dan loopt het zo uit de hand. Dit is zó On-Eindhovens. Ik denk dat we blij mogen zijn dat de politie klaarstond want wie weet wat er anders was gebeurd.”