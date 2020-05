Jos (62) lag een maand in coma door corona: ‘Duizenden hebben voor hem gebeden’

Jos Klaassen kan nog niet veel. Lopen, praten, slikken, het is allemaal zwaar. Maar de 62-jarige Eindhovenaar is eindelijk van de intensive care af. Hij heeft weer controle en mentaal is hij sterk. Klaassen is op de weg terug nadat coronavirus Covid-19 hem bijna sloopte. Via zijn vrouw Yvonne spreekt hij van een wonder, verricht door Jezus Christus. Het Catharina Ziekenhuis constateert dat Klaassen ‘uitzonderlijk goed is opgeknapt’.