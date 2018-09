Jos Brech beroept zich nog op zijn zwijgrecht

,,Op dit moment is er geen inhoudelijke verklaring afgelegd. Die gaat er komen, op het moment dat hij daar klaar voor is'', zei Roethof. Hij deed dat in Nieuwsuur. Volgens de advocaat is het een misvatting dat het niet direct afleggen van een verklaring een teken van schuld zou zijn. ,,De belangrijkste reden is dat als er een verklaring komt, ik niet achteraf van het Openbaar Ministerie (OM) of de rechtbank wil horen dat er iets tegenstrijdig is'', lichtte Roethof toe. ,,Hij moet praten over een zaak van 20 jaar geleden. Probeer dat maar eens terug te halen.'' Wanneer B. met zijn verklaring zal komen en hoe die zal luiden, wil de raadsman nu nog niet zeggen.



De advocaat herhaalde dat volgens hem ,,geen bewezenverklaring kan volgen in deze zaak''. Over de verdenking van seksueel misbruik zei Roethof dat volgens hem helemaal niet vaststaat dat de elfjarige jongen daar daadwerkelijk slachtoffer van is geworden. Hij werd in 1998 dood gevonden op de Brunsummerheide in Limburg, waar hij op zomerkamp was.



Tot op heden was bekend dat Brech nog geen bekentenis had afgelegd, maar niet of hij ontkende of zweeg. Dat wilde Roethof gisteren ook niet duidelijk maken. Nu doet hij dat wel.