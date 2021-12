Jose zoekt zwerfafval in Wijhe, maar vindt iets gruwelijks in een dichtgeknoopte zak

Reacties op langere kerstvakan­tie: ‘Geef je kinderen vooral een witkwast of schuurpa­pier in handen’

‘Offer je eigen genoegen eens op aan het welzijn van anderen’ en ‘Stuur asielzoekers naar Wassenaar, Laren, Bloemendaal, of naar Huis ten Bosch’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van donderdag 16 december verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.

16 december