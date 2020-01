Josef B. moet van gemeente uitbouw bij boerderij Ruinerwold afbreken: boete tot 50.000 euro

De gemeente De Wolden heeft Josef B., een van de twee verdachten in de zaak Ruinerwold, gesommeerd aanpassingen te doen aan de boerderij in Ruinerwold. Hij kan een boete van maximaal 50.000 euro verwachten als hij niet binnen afzienbare tijd aan de slag gaat.

Probleem voor huurder B. is dat hij al sinds oktober in de gevangenis zit, omdat de politie toen de boerderij in Ruinerwold binnenviel. B. is de Oostenrijkse huisvriend van Gerrit-Jan van D., die negen jaar lang met zes kinderen in totale afzondering leefde op de boerderij. Net als de vader wordt B. verantwoordelijk gehouden voor de misstanden die bijna dertig jaar hebben geduurd. De rechter besloot dinsdag dat hij de aankomende drie maanden in voorarrest blijft.

Een brief die de gemeente stuurde aan B. is in handen van Dagblad van het Noorden. Daarin valt te lezen dat de koeienstal wordt gebruikt als verblijfsruimte, wat in strijd is met gemeenteverordening. B. zal voor 31 januari een plan moeten indienen of het bouwwerk terug moeten brengen in oude staat uit 1972. Doet hij dit niet, volgt er elke week na de verloopdatum een dwangsom van 5000 euro, met een maximum van 50.000 euro.

Verder valt in de brief te lezen dat het pand is verbouwd en uitgebreid zonder een vereiste omgevingsvergunning, hiervoor moet hij alsnog een vergunning aanvragen en voldoen aan de bijbehorende technische eisen.

Alle kanten belaagd

Volgens zijn advocaat Yehudi Moszkowicz is B. met handen en voeten geboeid en niet in staat de aanpassingen uit te voeren. Moszkowicz noemt de dwangsom een farce en vindt dat zijn cliënt van alle kanten wordt belaagd door de overheid. ,,Aan de ene kant houdt de overheid hem in bewaring en aan de andere kant richt diezelfde overheid hem financieel te gronde”, zei hij tijdens de rechtszaak. ,,Ik kan dit niet aan mijn cliënt uitleggen.”

Volgens de raadsman wil B. helemaal niet dat de huurovereenkomst tussen hem en de eigenaar wordt beëindigd, maar wordt het hem uitzonderlijk moeilijk gemaakt. De rekeningen van de Oostenrijker werden bevroren na de inval en zijn pinpassen zijn in beslag genomen. Daar komt bovenop dat de kosten voor de aanpassingen voor zijn rekening zijn.

‘Procedures gevolgd’

De gemeente is van mening dat de procedures gewoon zijn gevolgd. ,,Iedereen die feitelijk de gelegenheid heeft de fouten op te lossen, spreken we aan. Huurder en verhuurder hebben hier een zienswijze op gegeven. Daarop is besloten de dwangsom op te leggen aan de huurder. Er is nog bezwaar mogelijk, die termijn loopt nog.”

B. huurt de boerderij dus. Toch krijgt híj de dwangsom opgelegd en niet de eigenaar. ,,De huurder is aangeschreven, omdat de eigenaar niet zo maar mag binnentreden”, zegt de woordvoerder van de gemeente. B. hoeft ook niet per se de aanpassingen al nu te doen. ,,Hij mag ook een plan aanleveren hoe een en ander wordt aangepast en of hij de vergunningsaanvraag gaat doen.”

De eigenaar blijft volgens de gemeente niet totaal buiten schot. ,,Als de huurder de huur opzegt of het contract beëindigd, dan krijgt de eigenaar de dwangsom en de taak om de aanpassingen te doen.”