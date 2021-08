Journalist krijgt molotovcocktail door het raam

Door de voorwerpen ontstond er brand in de woning. Groeneveld en zijn vriendin wisten het vuur zelf te doven en zijn ongedeerd. De politie doet onderzoek en wil nog niet speculeren over de aanleiding. Later vandaag wordt meer bekendgemaakt over het voorval. Groeneveld, oprichter en hoofdredacteur van Sikkom, publiceert stadsnieuws en stelt daarbij ook praktijken van verhuurders van woningen die het niet zo nauw nemen met regels en wetten aan de kaak. De site is onderdeel van NDC Mediagroep.

Ruiten ingegooid

Vorige week zei Groeneveld in een interview met Villamedia, de website over journalistiek, dat hij wel vaker over zijn schouder kijkt als hij door de stad loopt. In dat artikel zegt hij ook dat hij zich niet laat verjagen en over misstanden blijft schrijven. ,,Ons huisjesmelkdossier is wel ons grootste dossier. Ik werd vroeger zelf genaaid door een huisjesmelker. Bijna alle studenten in Groningen worden vroeg of laat verneukt door een huisbaas. Ik vind dat schandalig. Het gaat hier om mensen van 18, 19 jaar oud die hier geen netwerk hebben en met de rug tegen de muur staan. Daar maak ik mij kwaad over en daar hebben we dan ook wel een beetje een activistische, journalistieke rol in. De media zijn er ook om mensen een stem te geven.’’