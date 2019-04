Journalist Max van Weezel overleden op 67-jarige leeftijd

Voltref­fers bij gi­ga-controle van 101 panden: hennepkwe­ke­rij­en, 130.000 euro en 28 auto's

9:53 Het was prijs voor de politie en de Belastingdienst tijdens een opmerkelijk grote controle van liefst 101 adressen in negentien Brabantse gemeenten. De voltreffers: acht ruimtes die werden gebruikt voor hennephandel, waaronder vijf kwekerijen. Daarnaast inde de fiscus 130.000 euro, door onder andere 28 auto's in beslag te nemen vanwege Belastingschulden.