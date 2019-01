‘Journaliste Boersma begint rechtszaak tegen Nederlandse staat na uitzetting Turkije’

Ans Boersma zou haar ex-vriend, een Syriër die onlangs in Nederland is gearresteerd omdat hij lid is geweest van de terreurorganisatie Jabhat al-Nusra, aan valse papieren hebben geholpen. Ze werd vorige week woensdag in Instanbul opgepakt toen ze bij de immigratiedienst haar verblijfsvergunning wilde verlengen. Een dag later werd zij Turkije uitgezet en is door het Openbaar Ministerie (OM) aangemerkt als verdachte in een lopend strafrechtelijk onderzoek naar terrorisme.