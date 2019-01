Journaliste Boersma sleept Nederlandse staat voor de rechter: ‘geen spat bewijs’

Ans Boersma zou haar ex-vriend, een 32-jarige Syriër die onlangs in Nederland is gearresteerd omdat hij lid geweest zou zijn van de terreurorganisatie Jabhat al-Nusra, aan valse papieren hebben geholpen. Ze werd vorige week woensdag in Instanbul opgepakt toen ze bij de immigratiedienst haar verblijfsvergunning wilde verlengen. Een dag later werd zij Turkije uitgezet.

‘Schandalig’

,,Ik vind het schandalig dat ik allereerst in Turkije een flink aantal uren in onzekerheid heb gezeten en ben opgepakt’', zei Boersma. ,,Ik ben het land uitgezet met één rugtas. Ik mocht niet meer naar mijn huis en heb geen afscheid kunnen nemen. Ik ben nu een week hier en mijn leven staat helemaal op zijn kop. En daar ga ik de Nederlandse staat voor aansprakelijk houden. Ik wil mijn leven terug. Ik wil terug naar Turkije ook’', aldus Boersma.

Het Openbaar Ministerie (OM) liet eerder weten dat er inderdaad informatie aan Turkije is verstrekt in het kader van een lopend onderzoek naar terrorisme. Daarin zijn meerdere verdachten.

Boersma is ook verdachte, maar dan van valsheid in geschrifte, omdat zij haar ex-vriend in 2014 hielp met een visumaanvraag op basis van valse gegevens. Haar advocaat Marq Wijngaarden zegt dat justitie zwak staat bij de verdenking van het ‘huis- tuin- en keukenmisdrijf: ,,Ik heb vier uur bij het verhoor gezeten, er was geen spat bewijs.” Boersma eist zes jaarsalarissen schadevergoeding: ,,Het bedrag noem ik niet. Maar ze kan daar zes jaar lang niet werken. De staat heeft bijzonder onzorgvuldig gehandeld, er is zeer belastende informatie gestuurd naar Turkije, de vraag is of dat rechtmatig is.”

Wijngaarden vermoedt dat justitie zich verkeken heeft op de gevolgen van de informatievraag aan Turkije: ,,Ze dachten: we gooien een visnet uit en realiseerden zich niet dat ze zo het werk van een journalist onmogelijk maken.” De procedure kan maanden gaan duren.

(Artikel gaat verder na de foto)

Volledig scherm Ans Boersma was correspondent van het Financieele Dagblad. © Rob Engelaar

Ans Boersma was naar eigen zeggen in 2014 betrokken bij een garantstelling voor een toeristenvisum van haar toenmalige vriend. Dat reisdocument werd volgens haar afgewezen. ,,Ik heb nooit iemand illegaal naar Europa geholpen’’, schrijft ze op Twitter.

,,Ik heb hem leren kennen als iemand die zich altijd heeft verzet tegen president Assad’’, aldus Boersma tegen de NOS. ,,Op het moment dat in Syrië de boel naar rechts ging, dus ook radicaler, extremistischer werd, is hij daarmee gestopt.’’ Volgens Boersma was dat ook het moment dat hij uit Syrië is gevlucht.

Ontslag