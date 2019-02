Jovanna (12): ‘Wat voor nut heeft school als onze wereld wordt verknald?’

Al zes weken op rij is Jovanna van den Berg een vertrouwd gezicht voor het stadskantoor in Deventer. Gewapend met haar kartonnen bord (‘Schoolstaking voor het klimaat’) voert de groepachter uit Olst daar elke vrijdag actie. Dit doet ze samen met haar vaste medestanders Madelief en Saïda. Vaak zijn er ook jonge actievoerders uit Zutphen en Deventer bij.



Jovanna is er ten diepste van overtuigd dat het de verkeerde kant op gaat met de aarde, als er niet snel iets gebeurt. ,,De opwarming van de aarde is voor veel mensen best fijn, want ja, lekker weer en zo. Maar voor veel dieren pakt die opwarming verkeerd uit. Ze krijgen steeds minder leefruimte. Dat is niet oké.’’