Joyce (36) wordt langzaam blind en doof: ‘Ik wil alles zien en meemaken voordat het stil en donker wordt’

Vak apart Glazenwas­ser Dennis: 'Zolang het tussen plus 40 en min 4 graden is werk ik'

5 december Dennis Westenberg (40) uit Den Haag ging naar de havo op het Aloysius College en was vervolgens op de Haagse Hogeschool hard op weg om accountant te worden. ,,Maar ik merkte dat het m'n ding niet was. Toen een vriend van me, Raymond Mulder, een glazenwasser, vroeg om hem te komen helpen, heb ik dat gedaan. Dat was bijna twintig jaar geleden. Nu heb ik mijn eigen glazenwassers- en schoonmaakbedrijf en ben ik blij dat ik niet ergens binnen op kantoor achter een beeldscherm hoef te zitten." Verslaggever Nicolette van der Werff ging bij hem langs voor de rubriek Vak Apart.