Joyce laat haar kinderen achter om te vechten in Oekraïne: ‘Niks doen is écht geen optie’

video Camiel (20) haalde vluchtelin­gen op bij Oekraïense grens: ‘Je voelde de angst’

Hier in Nederland zitten we veilig, maar voor de mensen in Oekraïne is dat totaal niet het geval. Camiel Mudde (20) uit Hekelingen besloot daarom samen met de Russische Alexandra wat vluchtelingen op te halen bij de Pools-Oekraïense grens. Dit legde hij vast met zijn camera.

16:54