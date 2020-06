Joyce wordt doof én blind, maar dat beheerst haar leven niet

LIVE TWITTER Thijs H. zag complot: ‘Psychopa­ten spraken in codetaal’

11:43 Thijs H. zag een samenspanning van psychopaten die in codetaal communiceren, onder meer via Netflixseries. Dat vertelde de drievoudige moordverdachte vanochtend tijdens de eerste inhoudelijke zitting van de zaak. ‘Ik was niet psychopathisch, anderen wel’. Verslaggever Niels Klaassen is erbij en doet live verslag via Twitter.