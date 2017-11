Jozias van Aartsen waarnemend burgemeester Amsterdam

'Trein­ver­krach­ter' zit in Spanje en mist voor derde keer rechtszaak

14:31 De 23-jarige Adam V.B., die verdacht wordt van het verkrachten van een 12-jarig meisje in een trein van Zwolle naar Nijmegen, zit in Spanje. Dat bleek vandaag in de rechtbank in Zwolle waar hij had moeten verschijnen. Het is de derde keer dat de man een zitting van deze zaak mist.