Judith (52) heeft de dag van de euthanasie al omcirkeld

Ze is op. ,,Ik had nooit gedacht dat vermoeidheid zo allesoverheersend kon zijn”, zegt Judith Mulder (52). Als ze gedoucht heeft, moet ze een uur liggen om bij te komen. Eet ze een boterham, dan gaat ze daarna plat op het bed in de woonkamer.



Of ze nog kwaliteit van leven heeft, is de vraag. Resoluut: ,,Nee.” In haar agenda is de dag van de euthanasie al omcirkeld.