Julian en Michiel trotseren kou in strijd tegen kanker: Tot kerst in korte broek

Volgens de twee jongens is de actie spontaan ontstaan. ,,We hebben onderling al sinds groep 4 een soort van weddenschap wie er het langst korte broek aan doet naar school’’, zegt Julian. Michiel: ,,Meestal is Julian de winnaar omdat hij van zijn ouders iets langer mag. Zo lang als nu hebben we nog nooit gedaan. Speciaal voor deze uitdaging mag ik van mijn moeder tot de kerstvakantie. Daarna is het echt afgelopen.’’



Geld storten voor de actie kan via https://acties.kwf.nl/kortebroekchallenge. De teller staat inmiddels op 480 euro, maar het einddoel is 3000 euro. Een kekke slogan verzinnen om gulle gevers over de streep te trekken vinden de twee lastig, daarom fluistert de verslaggever hen maar iets in: ,,Laat ons niet in de kou staan en geef!’’



Voor Michiel zit er nog een extraatje in als het doelbedrag gehaald wordt. ,,Dan neemt mijn moeder me mee uit eten.’’ Om daar haastig aan toe te voegen: ,,Maar daar gaat het mij niet om hoor!’’