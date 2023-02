Juliette moet kiezen: haar 27 duiven weg of ‘binnen twee jaar aan de zuurstoftank’

Podcast over de liefde ‘Er zijn klanten bij die geld bieden voor bepaalde handelin­gen’

In een gloednieuw seizoen van de succesvolle podcast Over de liefde praat Debby Gerritsen met verschillende gasten over liefdes-, lust- en levensvragen. In de allereerste aflevering is highclass gigolo James te gast. Hoe is het om als gigolo je geld te verdienen? En, wat krijg je wanneer je een ‘boyfriend experience’ boekt? Je hoort het in een nieuwe aflevering Over de liefde. James: ,,Er zijn klanten bij die veel geld bieden voor bepaalde handelingen.’’