Juridisch adviseur van ex Johnny de Mol vervolgd na beschuldigen advocaat van aanranding

Karim Aachboun, de ‘juridisch adviseur’ van de ex van Johnny de Mol, wordt vervolgd voor valsheid in geschrifte en smaad nadat hij advocaat Sébas Diekstra had beschuldigd van het aanranden van een vrouw. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Wanneer de zaak voorkomt is nog niet bekend.

Aachboun werd al langer verdacht van meerdere strafbare feiten, waaronder valsheid in geschrifte over grensoverschrijdend gedrag. In december vorig jaar werd hij daarvoor al eens opgepakt. Na een nacht in de cel door te hebben gebracht mocht hij weer naar huis.

De juridisch adviseur zou vorig jaar namens een onbekend gebleven vrouw bij de politie een melding van grensoverschrijdend gedrag tegen advocaat Sébas Diekstra hebben gedaan. Die zou ooit in zijn tijd bij de Koninklijke Marechaussee een vrouw betast hebben.

Diekstra deed daarop aangifte van laster, omdat de melding volgens Diekstra onzin is. Later deed de advocaat ook aangifte van valsheid in geschrifte omdat Aachboun notariële stukken indiende die volgens Diekstra niet op waarheid gebaseerd kunnen zijn. Begin dit jaar trok de vrouw die hij bijstond in de zaak tegen Diekstra tegenover de politie haar verklaring in.

Zaak ex Johnny de Mol

Het Openbaar Ministerie doet al enige tijd onderzoek naar Aachboun. Dat gaat ook om een andere zaak. Aachboun deed namens Shima Kaes, de ex van Johnny de Mol, aangifte van mishandeling, maar dat liep op niets uit. Sterker: het Openbaar Ministerie besloot Kaes’ juridisch adviseur te vervolgen. Aachboun zou erop gehint hebben dat als de familie De Mol een schadevergoeding betaalde er geen aangifte zou worden gedaan.

Fiscalist Karim Aachboun is geen advocaat of jurist maar probeert zich al een aantal jaren als ‘juridisch adviseur’ met strafzaken te bemoeien. Op sociale media haalt Aachboun regelmatig uit naar onder anderen journalisten die, volgens hemzelf, tegen hem zouden samenspannen om hem in diskrediet te brengen.

