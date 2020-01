Juridisch Loket overhoop met directeur: ‘Hulp voor burger in gevaar’

Het Juridisch Loket, de instelling waar burgers terechtkunnen voor gratis juridisch advies, verkeert in een bestuurscrisis. 23 van de 30 vestigingen hebben het vertrouwen in algemeen directeur Jan Albert Waal opgezegd. Gevreesd wordt dat de kwaliteit van juridische hulp aan mensen met een laag inkomen onder zijn leiding verder achteruitgaat. Een aantal loketten weigert hem zelfs nog te ontvangen.

Burgers kunnen via een telefoonlijn of in een van de landelijke vestigingen van het Juridisch Loket terecht voor gratis rechtshulp. De organisatie, waar zo’n vierhonderd mensen werken, wordt gesubsidieerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid en verstrekt jaarlijks zo’n 800.000 adviezen. Het Loket kan klanten ook doorverwijzen naar de sociale advocatuur of mediator en maakt rechtshulp op die manier voor iedereen toegankelijk.



Juist nu de overheid een belangrijkere rol voor het Juridisch Loket ziet, binnen de hervormingsplannen voor de gesubsidieerde rechtsbijstand, blijkt de organisatie in de ban van een bestuurscrisis, meldt De Volkskrant op basis van interne stukken. Afdelingen uit het hele land vrezen dat de kwaliteit van de hulp die ze bieden onder de huidige leiding verder achteruitgaat en hebben massaal het vertrouwen in de directeur opgezegd.

Spilfunctie onder druk

Door bezuinigingen en mismanagement staat de kernfunctie van het Juridisch Loket onder druk, vinden de medewerkers. De plannen die de minister Sander Dekker van Rechtsbescherming heeft, zijn volgens de loketten onuitvoerbaar en niet met hen afgestemd. Debet aan die situatie is volgens de medewerkers algemeen directeur Waal, die in een brief een ‘angstcultuur’ wordt verweten.

Quote Daar waar u ons werk zou kunnen vergemakke­lij­ken, worden de problemen in stand gehouden of zelfs verergerd Afdelingen Juridisch loket in een brief aan de eigen directeur

Eerdere beslissingen, zoals het sluiten van de adviesbalies en het alleen nog via een betaalnummer telefonisch bereikbaar zijn, moesten ‘noodgedwongen’ worden teruggedraaid. De sluiting van de balies leidde tot lange telefonische wachtrijen en ook bleek de drempel van 25 cent per minuut voor velen te hoog. Twee uitvoerende directeuren, die in 2018 werden aangesteld de boel vlot te trekken, zitten ziek thuis en willen niet praten.

‘Vertrouwen in de toekomst’