Jurist Viruswaarheid haalt Engel-poster weg, maar voor Amnesty is dat niet genoeg

Pols deelt al enige tijd op sociale media op die manier onder meer een afbeelding waarop wordt geschreven dat tegenstander van coronamaatregelen Willem Engel een politieke gevangene is. Daarmee wordt volgens de organisatie ‘de onjuiste indruk gewekt’ dat Amnesty in actie komt voor Engel.

Pols is zich van geen kwaad bewust, maar geeft wel gehoor aan de eis van Amnesty, zo laat hij weten. ,,Ik vind het opmerkelijk dat ze ons niet eens de tijd geven om op hun verzoek te reageren, maar het zij zo. We hebben er juridisch naar gekeken en halen de posters waarop de disclaimer niet duidelijk in beeld is weg.” In de plaats komen nieuwe posters met een duidelijkere disclaimer dat de boodschap niet van Amnesty afkomstig is. Berichten waarin Pols forse kritiek uit op de mensenrechtenorganisatie blijven wel staan, benadrukt de jurist.

Sommatiebrief

Indien die berichten inderdaad blijven staan, zet Amnesty het kort geding gewoon door. ,,Het is een stapje in de goede richting, maar wij willen dat alle berichten met betrekking tot onze organisatie verwijderd worden.” Gisteravond al sommeerde Amnesty International Pols om eerder gedeelde uitingen, waaronder tweets, te verwijderen en geen nieuwe meer te plaatsen. Vanochtend twitterde Pols toch weer zo’n ‘poster’, reden voor Amnesty ‘om door te gaan met het in gang zetten van een kort geding tegen de betrokkene’, aldus de zegsman. Hij verwacht dat het kort geding ergens na het weekend zal plaatsvinden.

De acties van Pols zijn volgens Amnesty in strijd met de merkrechten op de naam en de auteursrechten van het logo. Pols, die als jurist regelmatig Engel bijstaat, is een van de verspreiders van de afbeelding online. In kleine letters onderaan de afbeelding is te lezen dat de uiting een oproep is aan Amnesty International om in actie te komen tegen mensenrechtenschending in Nederland.

Parodie

Volgens Amnesty is de afbeelding geen parodie, waarmee het een uitzondering zou hebben op het auteursrecht. Daarvoor ontbreekt ‘de daarvoor vereiste kennelijke humoristische bedoeling‘, aldus Amnesty.

Willem Engel, de oprichter van Viruswaarheid, wordt verdacht van het plaatsen van opruiende berichten tijdens de coronacrisis. Hij werd half maart opgepakt, zijn voorarrest werd vorige week met twee weken verlengd.

