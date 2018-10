Jurre uit Denekamp is één van de hunks op de Boerenkalender

De Boerinnenkalender verschijnt al sinds 2011 en is in het leven geroepen om het imago van de boerin letterlijk aantrekkelijker te maken. Jarenlang kwamen er vragen binnen of er ook een kalender met mannen kon komen. Voor de editie van 2019 is dat eindelijk het geval, mét een plekje voor de 23-jarige Jurre uit Denekamp.