Justitie betwijfelt of daders Bosch' racisme veroordeeld kunnen worden

Of dat in deze zaak ook het geval is, zal volgens de officier van justitie uit onderzoek moeten blijken. ,,Voor zover wij nu kunnen beoordelen is er sprake van strafbare uitingen. Wij zijn een strafrechtelijk onderzoek gestart en dat betekent dat de politie gaat onderzoeken wie betrokken was bij de uitingen vanaf de tribune. Het onderzoek loopt en wij moeten nu afwachten wat dat oplevert.”