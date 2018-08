Justitie: details oude zedenzaak Brech niet meer te achterhalen

Dat Jos Brech met zijn zedenverleden niet eerder een 'rood kruis' achter zijn naam kreeg in het onderzoek naar de dood van Nicky Verstappen wekt verbazing. Maar hoofdofficier van justitie Jan Eland blijft erbij: er was 'geen aanleiding' om Brech eerder als verdachte te beschouwen.

Brech betastte al in 1985 twee jongetjes in het bos in Wijnandsrade, zo verklaarde een politierechercheur vandaag tegen het AD. Ondanks een bekentenis van Brech werd hij voor de ontucht verder niet vervolgd. Hij kreeg een proeftijd van twee jaar. Te mager, vindt de rechercheur die hem toen verhoorde: ,,Dat is geen straf in mijn ogen. Als politieman werk je ervoor dat iemand altijd gestraft wordt voor zijn daden.’’

Justitie kan niet meer reconstrueren waarom Brech destijds niet vervolgd werd: ,,De dossiers zijn volgens de archiefregels vernietigd'', zegt hoofdofficier Jan Eland vanmiddag op het politiebureau van Maastricht. ,,We weten dus niet wat de onderliggende feiten zijn op basis waarvan onze voorgangers dat besloten hebben. Maar onder voorwaarde seponeren is op zichzelf niet zo raar: dat doen we vandaag de dag ook nog.''

De eerdere zedenzaak van Brech was - zonder verdere details - bekend bij justitie, maar dat alleen was niet genoeg om hem als verdachte aan te merken, aldus Eland: ,,Het DNA was gewoon een verrassing. Vergeet niet: we hebben dit jaar besloten alle passanten (Brech was als 'toevallige passant' in het dossier opgenomen, red.) mee te nemen in het vrijwillige DNA-onderzoek.'' De politie neemt oude zaken van Brech nog mee in het lopende onderzoek.

'Puzzelstukjes'

Justitie hoopt dat Brech snel naar Nederland komt zodat hij berecht kan worden. Eland: ,,Er is met heel veel vasthoudendheid gewerkt aan deze zaak. Wat er gebeurd is, is het spookbeeld voor iedere ouder: een 11-jarige jongen die op kamp verdwijnt. Nu vallen alle puzzelstukjes stukje bij beetje op hun plek.''