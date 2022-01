Justitie eist 750.000 euro boete van zoutproducent Nobian in Hengelo

Dat er sprake is geweest van olielekkages wordt door Nobian niet betwist. Het zoutwinbedrijf meldde in 2016 zelf een verontreiniging met dieselolie, die zich in Enschede had voorgedaan. Kort daarna deed het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) aangifte, omdat het voormalige AkzoNobel Salt al in 2015 zou hebben geweten van de lekkage en nagelaten zou hebben passende maatregelen te nemen.



Maandag, bij de zitting in de rechtbank in Zwolle, bleek dat het Functioneel Parket – een speciale afdeling van het Openbaar Ministerie – de afgelopen ruim vijf jaar onderzoek heeft gedaan onder de naam ‘Muizenoor’. Naar nu blijkt richten de aanklachten tegen Nobian zich ook op het tussen 2008 en 2015 ‘opzettelijk niet nemen van maatregelen om lekkages te voorkomen’. Bovendien zou Nobian ten onrechte geen veiligheidsrapporten hebben laten opstellen voor het gebruik van diesel bij de zoutwinning én bij de opslag van diesel in twee zoutcavernes onder het industrieterrein Marssteden bij Enschede.