Justitie eist hoge straffen: levenslang tegen Taghi en vier andere verdachten

Met Video LIVE | ‘Enkeltje slachthuis’ voor koeien bij Tweede Kamer ‘als stikstof­wet komt’, blokkades A28 en A59

Tientallen boeren met tractoren - en twee koeien - demonstreren bij de Tweede Kamer in Den Haag. Het is niet het enige protest, ook elders in het land roeren boeren zich. De A28 bij Meppel is in beide richtingen geblokkeerd door tractoren. Volg in dit liveblog (onderaan artikel) het laatste nieuws over de boerenprotesten.

14:53