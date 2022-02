Justitie eist nóg zwaardere straf voor drievoudig moordenaar Thijs H.: 30 jaar cel en tbs

videoHet Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep 30 jaar celstraf en tbs geëist tegen Thijs H. voor het op gruwelijke wijze doodsteken van drie mensen in mei 2019. Justitie spreekt van drie goed voorbereide moorden.

De eis is nóg zwaarder dan tijdens de rechtszaak. Toen was 24 jaar en tbs geëist en kreeg H. uiteindelijk 18 jaar en tbs. Dat justitie nu geen levenslang eist, is omdat dan de kans bestaat dat H. ooit gratie krijgt en in dat geval onbehandeld vrij zou komen. H. heeft last van een stoornis die hem zeer gevaarlijk maakt. ,,Verdachte is berekenend, emotieloos en vooral bezig met zichzelf.”

Het OM ziet Thijs H. hooguit als verminderd toerekeningsvatbaar. Het OM trekt die conclusie op basis van tal van aanwijzingen: de bewuste keuze van een scherp mes (want het moest snel gaan), de slachtoffers die hij koos (een jong potentieel slachtoffer liet hij lopen, een sterk uitziende man ook), het feit dat hij zijn telefoon niet meenam om niet getraceerd te kunnen worden, het feit dat hij al voor de moorden informatie zocht over psychoses en de adrenalinekick waar hij over sprak.

Waarom pleegde hij deze moorden?

Ook paste Thijs H. na de moorden zijn verhaal over zijn psychische problemen aan. Zo kwam de psychose pas laat ter sprake en loog hij volgens justitie over cannabisgebruik. Justitie rekent H. ook zwaar aan dat hij zijn slachtoffers gruwelijk toetakelde. Justitie zegt ook dat er tal van vragen over blijven, bijvoorbeeld de vraag: waaróm pleegde hij deze moorden? Ook blijft onduidelijk wát hij nou precies mankeert, maar dat moet dan maar blijken tijdens de tbs-behandeling.

H. komt uit Limburg, maar ging voor studie naar Den Haag. Hij raakte sociaal in een isolement en werd depressief. Bekenden verklaarden dat het de periode voor de moorden steeds slechter met hem ging en hij soms verward was.

H. (30) staat deze dagen terecht in hoger beroep voor het doodsteken van drie mensen in mei 2019. In Den Haag een 56-jarige vrouw en enkele dagen later in Limburg een vrouw van 63 en een man van 68. Hij kreeg in 2020 achttien jaar cel en tbs, maar ging daartegen in hoger beroep. H. zou in een psychose gehandeld hebben.

Emoties liepen hoog op

De emoties op dag twee van het proces tegen H. liepen eerder vandaag hoog op. Tweelingzus Janny van de vermoorde Diny riep tijdens haar spreekrecht tegen H: ,,Hoger beroep? Jij moet godverdomme je straf uitzitten.’’ De voorzitter van het gerechtshof in Den Bosch onderbrak het spreekrecht en laste een pauze in.

Janny sprak over het grote gemis van haar tweelingzus. ,,We deden alles samen, samen bouw je een band op voor het leven. Een tweelingzus is anders dan een gewone zus. Je hebt een band waarbinnen je elkaar aanvoelt.”

Janny kon zich gaandeweg het emotionele betoog moeilijk inhouden. Ze eiste dat Thijs haar zou aankijken. ,,Jij voelt de pijn niet van een nabestaande. Diny is vermoord door jou!” Janny vertelde dat ze al twee jaar leeft van rechtbankdatum naar rechtbankdatum. ,,En nu breek je het weer open met hoger beroep”, riep ze naar Thijs. Ze noemde Thijs een ‘monster’ en een ‘seriemoordenaar’ die eigenlijk ‘niet achttien jaar maar dertig jaar’ moet zitten. ,,En daarna levenslang in tbs.”

‘Hoop dat rechters spelletje doorzien’

Ze zei ook dat Thijs zijn psychose had verzonnen en dat ze hoopt dat de rechters het ‘spelletje’ doorzien. Daarna wilde Janny iets zeggen over de moeder van Thijs. Gisteren werd duidelijk dat justitie denkt dat de moeder van Thijs hem regelmatig zou hebben verteld welk verhaal hij moet vertellen. Dat leidde overigens weer tot zeer emotionele momenten bij de familie van Thijs H.

Toen Janny ook iets wilde zeggen over de moeder van Thijs H., grepen de advocaten van H. in. Zij vonden dat alleen over de impact van het misdrijf gesproken mocht worden en dat de zus van Diny al heel veel ruimte had gekregen. Advocaat Diekstra van de nabestaanden zei daarop weer dat ‘spreekrecht in beginsel onbeperkt is'. Het gerechtshof wist er even geen raad mee omdat nog onduidelijk was wat Janny wilde gaan zeggen. Janny zei nog wel dat de moeder van Thijs H. advocaat is. Wéér maakten H’s advocaten bezwaar.

De voorzitter van het gerechtshof laste vervolgens een pauze in. Daarna mocht Janny haar spreekrecht afmaken zonder beperkingen, ‘als ze maar een beetje op haar woorden past’.

Quote Dit is mijn vrouw, jouw slachtof­fer, die je alleen van achteren hebt gezien. Mijn leven is aan flarden Man van slachtoffer Diny

Ook andere nabestaanden spraken Thijs H. - gebogen over zijn tafel voor zich uit starend - geëmotioneerd toe. Zoals de man van Diny. Hij liet een foto van Diny zien: ,,Dit is mijn vrouw, jouw slachtoffer, die je alleen van achteren hebt gezien. Mijn leven is aan flarden.”

‘Het systeem’

Volgens zijn advocaten moet Thijs H. geheel ontoerekeningsvatbaar verklaard worden. Vanmorgen vertelde H. uitgebreid over wat er destijds allemaal in zijn hoofd omging. Hij werd gedwongen door ‘het systeem’ en moest de moorden plegen omdat anders zijn familie iets aangedaan zou worden. H. gebruikte ook veel drugs. Het gerechtshof probeert met tal van deskundigen deze dagen uit te vinden of Thijs geheel of verminderd toerekeningsvatbaar was op die dramatische dagen in mei 2019.

De uitspraak volgt over enkele weken.

Volledig scherm Rechtbanktekening van Thijs H. © ANP