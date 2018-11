Justitie eist tot negen jaar cel voor spectaculaire diamantroof Schiphol

De hoogste strafeis was voor Errol H. V. Hij zou de bestuurder van het busje zijn geweest waarmee de geldtransportwagen werd overvallen en de roof hebben geregeld. Ook is hij al eerder in aanraking geweest met de politie wegens roofovervallen.

Borrelnootjes

Een groot deel van de buit is nooit teruggevonden, maar ongeveer voor 30 miljoen dollar aan diamanten - of ‘borrelnootjes’ zoals een van de verdachten de waardevolle edelstenen noemde - is in het gestolen busje achtergebleven. Die werd in de buurt van Schiphol teruggevonden. De diamantroof geldt als een van de grootste roofovervallen in de Nederlandse geschiedenis.