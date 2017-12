Justitie eist vier jaar cel voor witwassen van miljoenen via kiprollades

Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, gaat Hennie van Rey vier jaar achter de tralies. Die eis legde de aanklager vandaag neer bij de rechtbank in Zwolle. Het OM acht het bewezen dat de 76-jarige Van Rey, eigenaar van het Roermondse vleesbedrijf waar het gebeurde, contact geld in kiprollades verstopte en ze naar de Antillen liet vervoeren.

In de zogenaamde ‘Kipcash’-zaak werden de rollades als bevroren lading in containers verscheept. Op die manier werden miljoenen aan crimineel geld witgewassen. De hoofdverdachte heeft gezegd dat hij het geld verstopte en gaf twee transporten in 2014 en 2015 toe. Volgens het OM zat daar zo'n 6,8 miljoen euro in.



In juni 2015 werd een lading bevroren rollades op Aruba onderschept. In het vlees zat 2,8 miljoen euro verstopt. In 2014 zou al een bedrag van 4,5 miljoen euro op die manier vervoerd zijn. Aanvankelijk werd aangenomen dat via vleesbedrijf Castimex in totaal 9,8 miljoen euro zou zijn verscheept, maar het OM acht dat niet bewezen.

Ingenieus

De werkwijze was volgens justitie ingenieus. Het contante geld werd eerst vacuüm in plastic verpakt. Vervolgens kookte de verdachte kip totdat het uit elkaar viel. Het geld werd in het vlees gestopt en vervolgens tot een rollade gemaakt. Toch sloegen speurhonden in juni 2015 aan bij het tweede transport.



De broer van de omstreden Limburgse politicus Jos van Rey zei gisteren, bij aanvang van de zaak, tegen de rechters in Zwolle spijt te hebben. ,,Ik heb stommiteiten begaan. Waarom het gebeurd is, weet ik nog steeds niet.'', aldus Van Rey, die liet weten zich verder vooral op zijn zwijgrecht te willen beroepen.

Drugshandel