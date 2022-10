Justitie eist werkstraf van 200 uur en één maand voorwaardelijk cel tegen Glennis Grace

met video'sZangeres Glennis Grace moet, als het aan het Openbaar Ministerie, ligt 200 uur werkstraf verrichten voor haar betrokkenheid bij een vechtpartij in een supermarkt in Amsterdam. Ook is tegen haar één maand voorwaardelijk cel geëist. Ze wordt gezien als leider en initiatiefnemer van het opjagen en slaan van Jumbo-medewerkers in februari van dit jaar.

Haar ex-vriend Dion K. hoorde dezelfde straf eisen. Twee andere verdachten hoorden werkstraffen van 200 en 150 uur eisen. Tegen een vijfde verdachte is ook een werkstraf geëist van 150 uur plus twee maanden cel omdat hij in een proeftijd zat voor een eerder feit.

Glennis Grace en de vier andere verdachten staan vandaag terecht voor openlijke geweldpleging, mishandeling en bedreiging tijdens vechtpartij in een Amsterdamse Jumbo-supermarkt, na een incident met haar zoon die daar stennis had geschopt.

De zangeres was de aanjager van het hevige geweld: ,,Zij heeft het initiatief genomen om naar de supermarkt te gaan,” aldus de officier van justitie, die daar weinig van begreep. ,,Haar zoon had slechts oppervlakkige schaafwonden, haar reactie is daarom niet te begrijpen. Zij deelde ook de eerste klap uit. Er is geen steun voor haar bewering dat ze werd uitgelachen.”

‘Privéleger van Glennis nam supermarkt over’

De officier van justitie zei dat de groep van Glennis Grace de Jumbo-medewerkers had opgejaagd, geslagen en geschopt. ,,Hun handelen kan niet anders worden gezien dan het overnemen van de supermarkt om daar de dienst uit te maken en te bepalen wat er gebeurt.” Een getuige sprak over ‘het privéleger van Glennis Grace’.

Vanmorgen werden in de rechtbank beelden getoond van de vechtpartij. Te zien is hoe Glennis Grace en de andere verdachten zich verzamelen voor de ingang van de Jumbo, sommigen met capuchon of pet op, daarna de supermarkt afstruinen en bij een kantoortje wat medewerkers vinden. Daarna ontstaat een steeds feller wordende discussie, zo lijkt het althans, want er is geen geluid bij. Tot irritatie van Glennis’ ex-vriend Dion K., een van de verdachten: ,,Ik zou iemand bedreigd hebben, hoe gaat u dat bewijzen zonder geluid dan? Wat zijn dat voor camera's.”

‘Knietje? Kan me niet herinneren’

Te zien is dat Glennis Grace daarna priemend met haar vinger en lange nagel wijst naar een medewerker en iets later een eerste tik uitdeelt. En vervolgens een beweging die de rechter omschreef als een knietje, tot ergernis van Glennis’ advocaat. Was het een knietje? ,,Naja, dat ging zo snel... Dat kan ik me niet herinneren”, aldus de zangeres.

Daarna is het rennen, achterna zitten, duwen, trekken, slaan en schoppen door diverse verdachten, ook Glennis’ zoon deelt ferme tikken uit. Harde klappen komen ook van twee andere verdachten, Jonathan L. (20, een neef van Glennis) en Mohammed K. (21, heeft al een strafblad en liep in een proeftijd). Van Dion K. is onder meer te zien dat hij een flying kick uitdeelt. K. deed voortdurend geïrriteerd in de rechtszaal: ,,Ik kwam daar niet om te slaan, dat heb ik nou al drie keer gezegd.”

Quote Waarom heb je met je poten aan haar kind gezeten, ja, ik vind dat normale taal Dion K., ex van Glennis Grace

K. (27 jaar) heeft geen advocaat en deed niet erg zijn best spijt te betuigen. De rechter vroeg waarom hij met een knie op een van de verdachten is gaan zitten en klappen uitdeelde. ‘Waarom heb je met je poten aan haar kind gezeten’, riep K. tegen zijn slachtoffer. ,,Ik ben Amsterdammer, ik vind dat normale taal.” Twee slachtoffers liepen flinke verwondingen op (zie kader onderaan). Op de beelden is ook te zien dat Glennis later wel probeert de boel wat te sussen.

Maar waarom deelde ze die eerste tik uit? ,,Ik vroeg hem waarom hij mijn zoon een duw had gegeven. En het bleef maar stil. Op een gegeven moment werd ik uitgelachen.” Volgens haar gaf ze geen klap maar een duw.

Glennis Grace komt aan bij de rechtbank Amsterdam

‘Kogels door de kop’

Naast Glennis Grace zijn drie van de vier andere verdachten aanwezig in de rechtbank. Alleen verdachte Mohammed is weggebleven, vanwege de enorme belangstelling van de pers, zei zijn advocaat.

Glenda Batta, zoals Glennis Grace echt heet, werd dus zo woest omdat haar 15-jarige zoon Thony de Jumbo-supermarkt aan de Westerstraat in Amsterdam was uitgezet. Omdat hij binnen een e-sigaret had gerookt en niet weg wilde gaan. Thony zou hebben geroepen: ,,Ik kom met meer mensen terug, jullie krijgen allemaal twee kogels door je kop.” Ook gooide hij met winkelmandjes en werd agressief.

Uiteindelijk zou hij zijn gevallen toen hij de supermarkt werd uitgeduwd. Op foto's zijn wat kleine schrammen te zien. ,,U had het over een bebloed gezicht waarmee hij thuiskwam, is dit wat u aantrof? Ik zie geen bloed,” zei de officier van justitie cynisch tegen Glennis.

Zangeres Glennis Grace komt aanlopen bij de rechtbank.

‘Motherfucker’

Volgens de officier van justitie deelden Glennis en de andere verdachten klappen uit, renden ze medewerkers van de Jumbo achterna, werkten die tegen de grond, deelden knietjes uit en riepen dreigende taal van het niveau ‘tanden uit de bek slaan’ en ‘ogen uitsteken'. Glennis zou hebben geroepen: ,,Motherfucker, ik snij je keel door als je het nog een keer doet.” Maar dat acht de officier niet bewezen.

Volgens Glennis kwam haar zoon met een behoorlijk gehavend gezicht thuis en ‘trad haar moederhart in’. Haar zoon zei dat hij door vier Jumbo-medewerkers was geslagen. ,,Toen ik later de beelden zag, bleek het verhaal iets anders te zijn.” De zangeres ‘wilde verhaal halen’, zei ze en waarschuwde haar ex, Dion.

De rechter hield haar voor dat ze een dreigend bericht naar haar ex had gestuurd: ,,Er gaan koppen rollen.” Glennis reageerde knikkend... ,,Ja.” Of ze overwogen heeft de politie te bellen? ,,Ja, maar niet gedaan, had ik het maar gedaan.”

De zangeres zegt dat ze veel spijt heeft en dat het haar carrière ook geen goed heeft gedaan. ,,Ik werk op dit moment niet.” Daarna draaide ze zich om en keek naar de slachtoffers: ,,Ik wil mijn excuses aanbieden, sorry wat jullie is aangedaan.”

Morgen staan twee minderjarige verdachten terecht in deze zaak, onder wie de zoon van Glennis Grace.

Slachtoffer: ‘Ik dacht dat ik out zou gaan, of erger’

Advocaat Richard Korver staat de slachtoffers bij. Hij refereerde aan Glennis’ optreden bij de talkshow Jinek ‘voor haar carrrière’. Daar vertelde Glennis Grace onwaarheden, aldus Korver. ,,Mijn cliënt heeft dat knietje wel degelijk gevoeld.”

Volgens Korver zijn de medewerkers twee keer slachtoffer geworden. Van geweld én bedreiging. En van de zoon van Glennis Grace nemen ze zo'n bedreiging serieus. ,,Het schijnt binnen dit gezin vaker voor te komen,” zei Korver en gaf een voorbeeld van een eerder incident rond de zoon.

De slachtoffers (21, 26 en 28 jaar oud) vragen alle drie 500 euro voor de opgelopen schade en 5000 euro shockschade. De slachtoffers namen zelf ook het woord: ,,Ik dacht: nog één klap en ik ga out, of erger,” vatte één van hen de angst samen. ,,Voor wát is dit allemaal gebeurd? Voor iemand die de huisregels niet wilde volgen. Ik begrijp hun reactie helemaal niet.” Een van de medewerkers had een bloeduitstorting, een gezwollen wang en een schaafwond op de lip. Een ander had een bloeduitstorting aan het oog, aan de wang, aan het linkeroor, een hersenschudding en een zwelling op zijn achterhoofd. De man met de hersenschudding kon vijf weken niet werken.

