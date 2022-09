Justitie: Gerard Sanderink verdacht van omkoping van Saoedische prins

De inmiddels overleden prins Mishaal bin Abdulaziz Al Saud zou een opdracht van 1 miljard euro voor een metroproject in Riyad aan Strukton hebben gegund in ruil voor steekpenningen, zo luidt de verdenking. Behalve Sanderink wil justitie in dezelfde zaak ook twee voormalige directieleden van Strukton en de vennootschappen Strukton Civiel en Strukton International voor de rechter brengen.

Ontgoocheld

De Fiod viel in februari 2019 binnen bij Strukton en bij een aantal directieleden thuis, onder wie bij Sanderink, om bewijsmateriaal in beslag te nemen. Daarna bleef het lange tijd stil. Nu blijkt dat justitie ernaar streeft om over een tot twee jaar de zaak daadwerkelijk voor de rechter te brengen.

Volgens Sanderinks advocaat Acda is de Twentse ondernemer ontgoocheld over de zware verdenking van omkoping en valsheid in geschrifte. „Eerlijkheid is voor Sanderink een kernwaarde. Hij zou nooit betrokken willen zijn bij zaken die hem nu verweten worden.”

Nieuwe klap

Voor de 74-jarige ondernemer is het een nieuwe klap. Sanderink ligt al jaren onder vuur rond het functioneren van Rian van Rijbroek binnen zijn bedrijf Centric. Ook heeft Sanderink een reeks rechtszaken gevoerd tegen zijn voormalige partner Brigitte van Egten. In die zaken is hij uiteindelijk veroordeeld tot het betalen van 1,9 miljoen euro aan dwangsommen.