Justitie: man op tribune Den Bosch bracht géén Hitlergroet

video Weer grote politieac­tie bij woonwagen­kamp ‘koning van Brabantse onderwe­reld’

9:13 De politie heeft vanochtend een inval gedaan in een woonwagenkamp in het Noord-Brabantse Lith. Het gaat om een volgend onderzoek in operatie Alfa, naar de ‘koning van Brabantse onderwereld’ Martien R. en zijn criminele familie. Volgens een politiewoordvoerder is de actie qua grootte vergelijkbaar met die op het woonwagenkamp in Oss, vorige week.