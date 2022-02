Justitie start strafrechtelijk onderzoek naar Tata Steel: ‘Omwonenden in gevaar gebracht’

gezondheidsrisico'sHet Openbaar Ministerie start een strafrechtelijk onderzoek naar Tata Steel en Harsco Metals Holland vanwege het opzettelijk vervuilen van de bodem, lucht en het oppervlaktewater in de omgeving. Dit besluit volgt na aangiftes van ruim 800 personen en organisaties . Het OM verdenkt de twee bedrijven ervan de openbare gezondheid van omwonenden in gevaar te hebben gebracht.

,,Dit is een fantastische beslissing, voor al die omwonenden‘’, zegt advocaat Bénédicte Ficq namens de gedupeerden. ,,Super dat justitie dit extreem serieus neemt. Dit is een heel belangrijk signaal tegen de vervuiler die al die mensen in gevaar heeft gebracht.”

Op 19 mei 2021 nam het Functioneel Parket de aangiftes in ontvangst. Na bestudering van de aangiftes zijn verschillende documenten opgevraagd en onderzocht. Op basis van deze analyse heeft het Openbaar Ministerie besloten een strafrechtelijk onderzoek in te stellen tegen staalproducent Tata Steel en restproductverwerker Harsco Metals.

Justitie doet onder meer onderzoek naar de rol van de leidinggevenden binnen deze bedrijven. Gekeken wordt of zij opzettelijk schadelijke stoffen in de bodem, de lucht of het oppervlaktewater hebben laten brengen, waardoor gevaar voor de openbare gezondheid te vrezen was.

Tot de partijen die aangifte hebben gedaan, behoren onder meer stichting Duinbehoud en de stichting Frisse Wind Nu, waarin tal van omwonenden en bezorgde ouders zijn vertegenwoordigd. Frisse Wind Nu is speciaal opgericht om te strijden tegen ‘het stof, stank en kabaal van Tata Steel’.

Longkanker

Volgens de stichting Frisse Wind Nu komt in het IJmond-gebied longkanker 25 procent vaker voor dan in de rest van Nederland. In sommige postcodegebieden in Beverwijk en Velsen is dat percentage nog veel hoger. Qua ultrafijnstof zou de hele regio te zelfs vergeleken zijn met een druk verkeersplein.

Tata Steel werd in het verleden door provincie en rechtbanken al vaker aangepakt op het overtreden van de regels. Hoewel het bedrijf al meerdere keren op de vingers werd getikt, werd het nooit strafrechtelijk aangepakt. De verantwoordelijke directie kan tegen een celstraf van maximaal twaalf jaar oplopen, of zelfs vijftien jaar als kan worden aangetoond dat door het gedrag van de staalgigant een of meerdere personen zijn overleden.