Justitie: verdachte van moord in Oss liet zich 1,5 miljoen euro betalen

Al bij de vorige zitting, in september, meldde justitie dat het rekening hield met het scenario dat de 'zelfmelder’ niet de ware schutter was. De rechtbank oordeelde toen dat de man wel in voorlopige hechtenis moet blijven zitten. Nu vond de rechtbank dat er geen reden meer is om de man nog vast te laten zitten. Hij blijft -in ieder geval formeel- nog wel aangemerkt als verdachte.