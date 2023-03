Justitie verhoogt beloning voor gouden tip die leidt tot aanhouding ‘Bolle Jos’ naar 200.000 euro

Jos Leijdekkers wordt door justitie gezien als een van de hoofdrolspelers in de grootschalige handel, import en export van cocaïne via de havens van Rotterdam en Antwerpen. Hij wordt ook verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning en dood van Naima Jillal. De vrouw verdween in 2019 nadat zij in Amsterdam in een auto stapte. Op een telefoon, die in het Marengo-onderzoek in beslag is genomen, zijn foto’s gevonden van een vrouw.

In onderschepte cryptoberichten komt naar voren dat Leijdekkers een belangrijke rol speelt bij haar verdwijning. ,,Het vermoeden bestaat dat het om Jillal gaat en dat zij waarschijnlijk is gemarteld en niet meer in leven is”, heeft de politie eerder over de foto’s gezegd.

De man, afkomstig uit Breda, staat al sinds vorig jaar op de nationale opsporingslijst en de ‘most wanted’-lijst van Europol. De politie weet dat hij de afgelopen jaren ook in elk geval in Turkije en Dubai heeft vertoefd. In de uitzending van Opsporing Verzocht werd ook gemeld dat de ouders en zus van Leijdekkers in 2022 naar Turkije zijn gereisd en hem daar waarschijnlijk hebben ontmoet.

Recordbedrag

Het bedrag van 200.000 euro is een recordbedrag uitgeloofd door justitie voor een gouden tip die leidt tot de aanhouding van een crimineel. De hoogste beloning hiervoor was die voor de gouden tip die zou leiden naar de toen nog voortvluchtige Marengo-verdachten Ridouan Taghi en Saïd R., namelijk 100.000 euro per persoon. Dat was in 2018. Dit tipgeld hoefde volgens door het OM in 2022 verstrekte cijfers aan niemand te worden uitbetaald.

R. werd begin december vorig jaar uitgeleverd aan Nederland na zijn arrestatie in Colombia, in februari 2020. Hij werd aangehouden in de stad Medellín nadat hij door het Nederlandse OM op de internationale opsporingslijst was geplaatst. Ridouan Taghi werd in december 2019 aangehouden in Dubai en nog dezelfde maand uitgeleverd aan Nederland.

Gouden tips

In 2014 en 2015 werd enkele tientallen keren per jaar een beloning in het vooruitzicht gesteld voor de gouden tip. Vanaf 2016 steeg het aantal uitgeloofde beloningen een aantal jaren flink. De coldcasekalender, die de politie van 2017 tot 2021 verspreidde in onder meer gevangenissen, was hierop van invloed. Op deze kalenders stonden 52 coldcases, voor elke week één. Er werd opnieuw naar oude zaken gekeken, beloningen werden aangepast (bijvoorbeeld van guldens naar euro’s) en er werden beloningen uitgeloofd in zaken waarin dat nog niet was gebeurd.

Het uitbetalen van het bedrag voor een gouden tip is zeldzaam. Sinds 2018 is dat slechts een aantal keer gebeurd. De politie bevestigde in de uitzending van Opsporing Verzocht dinsdagavond dat de beloning van 30.000 euro voor de gouden tip die op 25 februari leidde tot de aanhouding van Minh Nghia V. (‘Lucky’), verantwoordelijk voor de fatale schietpartij bij een winkelcentrum in Zwijndrecht, op het punt staat te worden uitgekeerd.

