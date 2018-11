Justitie wil stelende butler van Huis ter Duin 1,5 jaar achter tralies

Het Openbaar Ministerie in Den Haag eist tegen de ‘stelende butler van hotel Huis ter Duin', Marcel J., 30 maanden cel waarvan 12 maanden voorwaardelijk. De door de officier van justitie ‘geslepen diamantendief’ genoemde butler zegt zelf dat hij in een roes de juwelen stal van zijn baas en haar vrienden. En ze daarna verwisselde voor nepdiamanten zodat de slachtoffers niks merkten. ,,Ik werkte heel hard en werd op een voetstuk geplaatst. En daar ben ik de mist in gegaan.” Marcel vond dat hij te weinig verdiende en zegt spijt te hebben.

Toch bleef hij vanmorgen in de rechtbank hardnekkig ontkennen dat hij het grootste slachtoffer van zijn hebzucht, de inmiddels overleden Leonie Worp-van Dijk, heeft beroofd. In andere zaken bekende hij wel. Marcel J. zegt dat hij mede door zijn ADHD soms ‘doet voordat hij nadenkt'. ,,Ik leefde in een wereld van rijkdom. Ik maakte mooie reizen, dat kostte steeds meer, dan ga je gekke dingen doen.”

Lees ook PREMIUM De perfecte juwelenroof van de butler van Huis ter Duin Lees meer

Rich and famous

Volledig scherm Hotel Huis ter Duin in Noordwijk. © ANP XTRA Marcel verdiende 2600 euro netto, zijn huis en telefoon werden betaald door zijn werkgever en hij mocht gratis ontbijten, lunchen en dineren in het hotel. ,,Hij leefde tussen the rich and famous en was zelf niet rijk, althans, het is maar hoe je het bekijkt,'' zei de officier van justitie, wijzend op de voordeeltjes die hij had als werknemer van Huis ter Duin.



J. wordt ervan beschuldigd tussen 2007 en 2016 zijn eigen baas van het sjieke hotel in Noordwijk, Marian Noorlander, en enkele van haar rijke vrienden te hebben beroofd. Hij haalde ze over hun sieraden in de hotelkluis van Huis ter Duin te leggen, wisselde die vervolgens om met nepdiamanten (zirkonia's) en verkocht de echte stenen. Totdat een inkoper van Gassan Diamonds een diamant herkende die ze eerder aan miljonair Henk Oudt hadden verkocht. Marcel zou met zijn wisseltruc zo'n kleine vijf ton hebben verdiend, schat justitie.

Marcel J.zag er vandaag in de rechtbank opvallend anders uit dan voorheen: halflang blond haar, baardje en in dikke wollen trui. De rechercheurs in de zaal herkenden hem haast niet. De personal assistent van eigenares Marian Noorlander van Huis ter Duin steggelt met justitie vooral over het grootste slachtoffer, Leonie Worp-van Dijk. Hij ontkent dat hij twee volle dozen juwelen van haar heeft gestolen en verkocht.

‘Ruimgevend’

Volgens Marcel had hij ‘een speciale band’ met mevrouw Worp, die drie kleine hersenbloedingen had gehad in de jaren 2006, 2007 en 2008. Volgens Marcel ‘gaf zij hem wel eens wat’ als hij op vakantie ging, en wilde Leonie Worp-van Dijk zelf de juwelen laten taxeren en verkopen ‘omdat zij ze toch niet droeg’. ,,Mevrouw Worp was heel ruimgevend, zij gaf iedereen wel wat.”

Pas toen dochter Nicolette daar achter kwam, wilde Leonie Worp-van Dijk de juwelen terug. Marcel deed het vanmorgen voorkomen alsof hij zo’n speciale band had met mevrouw Worp, dat hij niet zomaar alles met haar eigen dochter Nicolette kon en wilde bespreken. Ook zou hij 17.000 euro, een deel van de opbrengst, niet meer hoeven terug te betalen. Dat hoefde niet van haar, verklaarde Marcel. ,,17.000 euro is voor de meeste mensen een groot bedrag maar niet in deze kringen.” Leonie Worp-van Dijk was weduwe van de schatrijk geworden vastgoedondernemer Nico Worp.

Waarom aan hem?

De rechter vond dat allemaal op z’n minst merkwaardig. ,,U heeft de schijn tegen,” zei hij tegen Marcel die juwelendiefstal bij twee andere slachtoffers wel (grotendeels) heeft bekend. Het OM acht ook de diefstal bij Leonie Worp-van Dijk bewezen en nam dat mee in de strafeis.

Dochter Nicolette hoorde Marcels verweer in de rechtbank hoofdschuddend aan. Volgens haar is het onmogelijk dat haar moeder zomaar juwelen zou laten verkopen. ,,En waarom zou mijn moeder in godsnaam juwelen aan Marcel J. meegeven? Mijn moeder komt uit een hele grote liefdevolle familie, mijn tantes zouden heel blij zijn als zij de juwelen aan hen zou geven.”

Bovendien zaten er ook juwelen van Nicolette bij. Zij eist overigens een enorm bedrag aan schade: 950.000 euro. Volgens Nicolette heeft Marcel J. duidelijk met valse bedoelingen vriendschap aangeknoopt met haar alleenstaande moeder. ,,Hij heeft een band met mijn moeder gecreëerd om misbruik van haar te kunnen maken.”