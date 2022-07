Justitie zegt beelden snelwegcamera’s tóch te gaan gebruiken om boeren aan te pakken

Justitie in Oost-Nederland zegt in de strijd tegen blokkeerboeren vanaf nu toch te kunnen beschikken over beelden van snelwegcamera’s. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat, dat de camera's beheert, reageert verbaasd op het nieuws.

Dat brengt het Openbaar Ministerie zojuist naar buiten. De hele week werd gezegd door Rijkswaterstaat dat dit technisch niet zou kunnen en als het al wel zou kunnen Rijkswaterstaat de beelden niet ter beschikking zou stellen omdat de camera’s langs snelwegen daarvoor niet zijn bedoeld. Bovendien zou volgens de korpsleiding van de politie eerst een wetswijziging nodig zijn.

Justitie wil de verklaring niet verder toelichten. ,,Het is wat het is. We gaan er verder niet op in.’’ Op de vraag of het bericht louter is bedoeld om actievoerders af te schrikken, is de reactie: ,,Wij doen geen dingen om af te schrikken.’’

De verklaring van het OM luidt als volgt: ‘Rijkswaterstaat heeft camera’s op ons hoofdwegennet voor monitoring van de doorstroming van het verkeer. Het Openbaar Ministerie heeft aan Rijkswaterstaat het verzoek gedaan om beelden te delen met politie en het OM. In samenwerking tussen politie en Rijkswaterstaat is het thans mogelijk gemaakt om beelden veilig te stellen.’

Opsporing

Volgens justitie zal dat gebeuren bij incidenten op specifieke locaties, waar zich (ernstige) strafbare feiten voordoen die de (verkeers)veiligheid op en rond de weg in gevaar brengen, zoals onlangs de acties en demonstraties op snelwegen. ‘Deze beelden kunnen (achteraf) gebruikt worden voor de vaststelling van strafbare feiten en de opsporing daarvan.’

Rijkswaterstaat is verbaasd over de verklaring van justitie. ,,Geen idee waarop dit is gebaseerd. Zover ik weet kan en mag het niet. Ze kunnen hooguit rechtstreeks meekijken. Hoe ze beelden willen veiligstellen, weet ik niet’’, zegt een woordvoerder in eerste instantie.

Even later komt hij met een aanvulling, de woordvoerder meldt dat Rijkswaterstaat niet opneemt en dat ook niet gaat doen. ,,Als de politie toestemming heeft van het openbaar ministerie staat onze deur open en dan moet de politie vervolgens zelf bepalen hoe ze de beelden veilig willen stellen. Onze systemen staan niet op opnemen.’’

Aangifte

Ondertussen heeft burgemeester Tanja Haseloop-Amsing van Oldebroek aangifte gedaan van intimidatie. Sinds de burgemeester omgekeerde vlaggen in de gemeente laat verwijderen, is ze het mikpunt van protesterende boeren. Haseloop hoorde dat ze ‘zichzelf met een vlag aan lantaarnpaal moest opknopen’ en werd geconfronteerd met een bezoek bij haar thuis.

,,Ik begrijp de woede, de zorgen. Daar wilde ik in eerste instantie niet te stevig op reageren. Maar inmiddels vind ik dat er echt wel grenzen overschreden worden. Niet alleen naar mij toe of naar mijn thuisadres, maar ook voor mijn hele buurt. Ik vind dit onacceptabel. Daarom hebben we aangifte gedaan.”

Ze noemt de bedreigingen en intimidaties ‘heel vervelend’. ,,Dit heeft natuurlijk impact. Op hoe je rondloopt in het dorp en hoe je beweegt in de openbare ruimte.’’ Of ze beveiligd wordt, wil ze niet zeggen.

Volledig scherm Tanja Haseloop-Amsing © Henri van der Beek