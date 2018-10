Justitie zoekt drugs en telefoons in gevangenis Zaanstad

Leidse bioloog opgepakt in eigen tuin na zoeken snuitke­vers

19:53 De Leidse bioloog Roelant Jonker is afgelopen nacht in een tuintje naast zijn huis bespoten met pepperspray en gearresteerd. Hij was op dat moment met een zaklantaarn op zoek naar snuitkevers, zoals hij al tien jaar vrijwel dagelijks doet. ,,Dit laat een groot trauma achter'', zegt de bioloog die eerder acht maanden werd vastgehouden door guerrillabeweging FARC.