Juwelier Louise (77) al voor de 24ste keer slachtoffer inbraak, daders slaan boel kort en klein

Ze hebben een ravage achtergelaten, de mannen die afgelopen nacht hebben ingebroken bij juwelier Engelen in Nijmegen. De daders, die zoals op camerabeelden te zien is mondkapjes droegen, hebben vitrinekasten aan gruzelementen geslagen. Er zijn vooral nepjuwelen buitgemaakt.

De grove inbraak heeft de eigenaresse van de juwelierszaak, Louise Engelen (77) behoorlijk aangegrepen. ,,Het is de 24e inbraak die ik meemaak, naast nog vijf gewapende overvallen. Ik heb het nooit zo aan de grote klok gehangen, je wilt ook niet dat het kopieergedrag oproept. Maar het blijft toch gebeuren, terwijl we alles goed hebben beveiligd. Het heeft echt een hoop impact, ik vind het heel erg.’’

De drie mannen kwamen in de nacht van donderdag op vrijdag het pand binnen via een leegstaand pand in het overdekte winkelcentrum Dukenburg.



,,We hebben alles via de camerabeelden terug kunnen zien. Via het leegstaande pand van Blokker, dat een raam aan de buitenkant heeft, zijn ze het winkelcentrum binnengekomen. Drie mannen waren het, ze hadden mondkapjes voor en petten op.’’