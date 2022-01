Kaag-belager Max van den B. vandaag voor de rechter, hij voelt zich ‘door God gestuurd’

Verlinde: Ik wilde Humberto niet op één hoop met The Voice gooien

Albert Verlinde wilde met zijn opmerkingen in Shownieuws niet Humberto Tan ‘op één hoop gooien’ met het grensoverschrijdende gedrag bij The Voice. Dat stelde de showbizzdeskundige vanavond in het programma, nadat Tan aangifte om smaad of laster tegen Verlinde had gedaan.

18 januari