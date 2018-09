Kaag tegen bedrijven: Tijd dringt voor brexit

Advocaat: oud-No Surrender-lei­der toch niet in EBI Vught

3 september Oud-No Surrender-voorman Henk Kuipers (53) is toch niet overgeplaatst van de gevangenis in Leeuwarden naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Dat meldt zijn advocaat Roy van der Wal aan de NOS. Hij zegt dat zijn cliënt wel vastzit in Vught, maar op een andere afdeling.