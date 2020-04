Kabinet en OV denken aan reserveringsapp voor trein en bus

Een reserveringsapp voor het OV is één van de mogelijke oplossingen om treinen en bussen straks te kunnen laten rijden met zoveel mogelijk reizigers. Een ambtelijke werkgroep van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat bekijkt momenteel met ov-bedrijven hoe vervoer in de 1,5 metersamenleving eruit moet komen te zien.

Dat bevestigen betrokkenen na berichtgeving in NRC. ,,Een reserveringsapp is één van de ideeën op een lange lijst”, zegt Freek Bos, directeur van reizigersvereniging Rover dat in de werkgroep zit. Zo'n app zou al snel geïntroduceerd kunnen worden, omdat zulke techniek onder meer in vervoer op afroep al langer wordt gebruikt. Wel zijn er allerlei vragen die opgelost moeten worden. ,,Kun je bijvoorbeeld een retourtje boeken? Krijgen bepaalde groepen reizigers met vitale beroepen voorrang?

Momenteel worden er bij NS en andere OV-bedrijven scenario's gemaakt om straks zoveel mogelijk reizigers te kunnen toe laten. Als de huidige 1,5 meterbeperkingen blijven gelden kan het aantal reizigers in het openbaar vervoer hooguit een kwart bedragen van de aantallen vóór de crisis, zegt Pedro Peters van OV-NL, de branchevereniging van ov-bedrijven. ,,Op dit moment is dat 10 tot 15 procent. De groeiruimte is dus minimaal.”

Scenario's

Momenteel bekijkt onder meer NS naar scenario's. Zo valt te denken aan het laten instappen van treinreizigers aan de ene kant en het laten uitstappen aan de andere. Ook zou een deel van de eerste klasse kunnen worden opgegeven. Het begint echter bij het kabinet, zegt Bos. ,,Zij moeten de voorwaarden stellen. Als de 1,5 meter in het OV moet blijven gelden en er steeds meer groepen aan het werk gaan, is de capaciteit in trein en bus beperkt.”



Volgens Rover zouden ov-bedrijven ook extra bussen kunnen kopen om de capaciteit te vergroten. ,,Veel touringscars staan stil, dus dat kan.” Ook de megafietsenstallingen in en rond stations moeten worden aangepast door onder meer looplijnen te plaatsen.

Tijdslots

Het kabinet wil op korte termijn knopen doorhakken. Nu de strenge coronamaatregelen voorlopig enkel voor het basisonderwijs worden versoepeld, zijn er enkele weken tijd gekocht. Op zijn vroegst later in mei zal de druk op het OV weer wat groter worden als er meer maatregelen worden verlicht. De oproep om geen bus of trein te nemen als het niet noodzakelijk is, voldoet dan niet meer, zegt Peters van OV-NL. ,,Dat kan alleen met tijdslots en een verbod op niet-noodzakelijke reizen. Het kabinet zal moeten aangeven wie wanneer mag reizen.”