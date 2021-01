Kabinet gaat overstag: ziekenhuispersoneel eerder gevaccineerd

updateOngeveer 30.000 medewerkers in de acute zorg worden toch eerder gevaccineerd. Dat heeft het kabinet besloten. Daarmee wordt gehoor gegeven aan een oproep vanuit de ziekenhuizen. Over de startdatum klinken tegenstrijdige geluiden, maar het is de bedoeling om volgende week te beginnen met vaccineren.

Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) werkt momenteel aan een uitwerking van het plan. Een woordvoerder van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zegt dat de vaccinatie van zorgpersoneel ‘naar voren wordt getrokken’. De medewerkers krijgen het vaccin van Biontech/Pfizer. Het gaat om verpleegkundigen en artsen op de ic, spoedeisende hulp, covid-afdelingen en ambulance-medewerkers. Volgens Ernst Kuipers, voorzitter van het LNAZ, lukt het niet om voor 8 januari te beginnen met prikken. Volgens hem kost de voorbereiding enige tijd. Maar Diederik Gommers, ic-specialist van het Erasmus MC in Rotterdam, zegt dat wellicht maandag of dinsdag de eerste prikken al gezet kunnen worden. ,,De ziekenhuisapotheken kunnen dit aan, er wordt heel hard gewerkt om snel te kunnen beginnen.”

Volledig scherm Minister Hugo de Jonge © ANP De laatste dagen liep de politieke en maatschappelijke druk op minister De Jonge enorm op om ziekenhuispersoneel met voorrang in te enten. Critici vinden het onacceptabel dat tienduizenden vaccins klaarliggen en niet worden gebruikt, terwijl de situatie in de ziekenhuizen nijpend is.

Tien ziekenhuizen

Maandag wordt bekend hoe de campagne er precies uit komt te zien. LNAZ werkt nauw samen met het RIVM. Vermoedelijk wordt in tien ziekenhuizen begonnen met prikken. Een van de oorzaken voor de koerswijziging is de zorgelijke situatie in ziekenhuizen. Veel personeel zit thuis vanwege een coronabesmetting en de ziekenhuizen liggen ondertussen steeds voller. Daar komt de angst voor een snelle opkomst van de Britse variant van het coronavirus nog bij.

Aanvankelijk was het de bedoeling om de meest kwetsbare groepen als eerste te vaccineren. Dat verandert niet, alleen wordt het personeel in de acute zorg nu bij de eerste groep gevoegd.

Quote Als je maandag zou beginnen met vaccineren, duurt het nog even voor het effect echt bij mensen is ingetreden Andreas Voss, OMT-lid Deze week zwol de roep vanuit de ziekenhuizen om voorrang te krijgen aan. IC-voorman Gommers en Kuipers van de LNAZ pleitten daar in Nieuwsuur voor. De twee artsen willen dat het kabinet met spoed essentieel ziekenhuispersoneel gaat inenten tegen het coronavirus. Het liefst maandag al. ,,Ziekenhuizen hebben de mogelijkheid die vaccins goed te bewaren en goed uit de delen’’, zei Gommers toen al. Ook Ad Melkert, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, riep op om ‘op zo kort mogelijke termijn’ ziekenhuispersoneel in te enten. Hij vreest ‘een ongekende noodsituatie’.



,,Het is geweldig dat ze dit hebben besloten en dat ze de plannen iets hebben bijgesteld’’, laat Gommers nu weten. ,,Het gaat nu best aardig, maar het lukt allemaal maar net. Maar dit is heel belangrijk voor wat er de komende maand kan gaan gebeuren.’’

Effect

Het effect van snelle vaccinnatie zal overigens niet meteen zichtbaar zijn. Een vaccinnatie bestaat uit twee prikken, met enkele weken daartussen. ,,Als je maandag zou beginnen met vaccineren, volgt drie weken later de tweede prik en duurt het nog even voor het effect echt bij mensen is ingetreden”, zei Andreas Voss, hoogleraar infectiepreventie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en lid van het Outbreak Management Team (OMT), onlangs tegen deze site. ,,Dus in de moeilijke maand januari heb je er eigenlijk niets aan.” Maar Gommers benadrukt dat het wél kan helpen als de Britse, extra besmettelijke variant van covid ons land aandoet. ,,Het aantal infecties kan dan weer oplopen, we zijn dan in elk geval goed voorbereid.”

Water tot aan de lippen

Christian Hoebe, lid van de Commissie Vaccinaties van de Gezondheidsraad en hoogleraar Sociale Geneeskunde in Maastricht heeft begrip voor het kabinetsbesluit. ,,Op het moment dat ontwrichting van de zorg dreigt is dit een logisch gevolg. Het water staat de ziekenhuizen echt tot aan de lippen. Wel zal het even duren voor vaccinatie soelaas biedt.”

Concreet betekent het wel dat er minder vaccins beschikbaar zijn voor medewerkers van de langdurige zorginstellingen*. Nederland heeft nu 500.000 doses Pfizer-vaccins, daarmee kunnen 250.000 mensen gevaccineerd worden. Als er 30.000 ziekenhuismedewerkers gevaccineerd worden, blijven er voor 220.000 collega's in andere zorginstellingen vaccins over. Hoebe: ,,De vaccinatie voor die groep zal getemporiseerd worden.”

Het is de bedoeling dat bewoners van zorginstellingen een ander type vaccin krijgen; dat van Moderna. Dat wordt naar verwachting op korte termijn goedgekeurd.

* In een eerdere versie van dit artikel werd gemeld dat deze doses gereserveerd waren voor kwetsbaren. Dat klopt niet.

Bekijk hieronder onze video’s over de coronavaccins: